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6 июня 2017, 14:44 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Маричев: Ле Ру и Коой укрепят ВК «Динамо» и станут хорошей заменой ушедшим игрокам

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Новички московского волейбольного клуба «Динамо» центральный блокирующий сборной Франции Кевин Ле Ру и голландский доигровщик Дик Коой укрепят состав столичной команды и станут хорошей заменой игрокам, покинувшим клуб, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер «бело-голубых» Юрий Маричев.

В понедельник стало известно, что Ле Ру и Коой подписали контракты с московским клубом. После окончания сезона-2016/17 «Динамо» покинули такие игроки, как Дмитрий Ильиных, Константин Бакун и Денис Бирюков.

«Я считаю, что эти игроки усилят нашу команду. У нас и так неплохой состав, но эти игроки его еще дополнительно укрепят. В связи с тем, что несколько игроков покинули нашу команду, это будет хорошая замена. Укрепились игроком первого темпа — Ле Ру. У нас впереди Лига чемпионов, и необходимо правильно распределять нагрузку между игроками, нам нужны крепкие и хорошие игроки, которые выдержат такой календарь. Я очень надеюсь на их помощь», — сказал Маричев по телефону.

По итогам сезона-2016/17 «Динамо» завоевало серебро чемпионата России.
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