Без лидеров игры нет. Женская сборная попала на ЧМ-2018

Прошедший в хорватском Осиеке отборочный турнир к чемпионату мира-2018 среди женских команд сборная России выиграла. Да и сомнений в этом быть не могло, так как противостояли россиянкам соперницы, заметно уступающие в классе. Пять матчей — пять побед, выполненная задача. Но восторгов игра нашей сборной не вызвала. А самое главное, стало понятно, что без лидеров команда быстро сравнивается с аутсайдерами по уровню.

До Японии доиграли

В итоговом результате отборочного турнира сомневаться не приходилось. Слишком велика разница в классе между сборной России и её соперницами. Любой другой результат, кроме первого места, стал бы настоящей сенсацией. Как-то глупо рассчитывать на что-то другое, когда самый высокий рейтинг из всех соперниц был у сборной Хорватии — аж 18-й в мире. А сборные Австрии и Грузии вообще как соперников можно было не воспринимать — двусторонки на тренировках полезнее, чем избиение этих команд.

Потому и громких криков радости нечего издавать. В Осиеке россиянки сделали то, что были обязаны сделать даже вторым-третьим составом. Но главный тренер Владимир Кузюткин, чтобы не рисковать, привлёк практически всех лидеров, кроме тех, кто отказался по семейным обстоятельствам или не смог сыграть из-за травм. И тех, кого наставник не хочет видеть в национальной команде.



Сборная России обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018, который пройдёт в Японии, но, чтобы успешно там выступить, качество игры должно быть кардинально другим. Теперь у основных игроков начался долгожданный отдых.

Вопросов больше, чем ответов

Но турнир в Хорватии оставил больше вопросов, чем ответов. Нареканий нет, пожалуй, только к центральным блокирующим. Конечно, нужно учитывать уровень соперниц, но наш блок действительно играл хорошо. И когда были сложные моменты, как в четвёртой партии с гречанками, которые уступают нашей команде 60 позиций в рейтинге, именно блок вносил перелом в игру.

Много вопросов к качеству второй передачи. Медленную комбинацию, когда Екатерина Панкова пасует на Наталию Гончарову, умудрялись читать даже австрийки. А что говорить, когда подобное будет использоваться в играх против сборных Бразилии, Китая, Сербии? Главный тренер нашей команды обижается, когда его работу критикуют и говорит, что с дилетантами спорить не собирается, но неужели он не видел, что московское «Динамо» с треском проиграло главные турниры года именно по причине неудачных действий связки?



Непонятные эксперименты с доигровщицей Ириной Воронковой в диагонали. И стоило отцеплять от команды Наталью Малых и Дарью Столярову? Тут вопросы не к Воронковой, если что. Куда поставили, там и играет. Просто непонятно, ради чего это затевалось. Не слишком удачно действовала доигровщица Мария Фролова. Прежде всего на приёме. Со сборными Австрии и Грузии это не слишком заметно, а когда попадётся соперник посильнее, команда лишится доводки.



В общем, итоговый результат обеспечили лидеры, а не те игроки, которые привлекались на их подстраховку. Из новичков вопросов, пожалуй, нет только к блокирующей Екатерине Ефимовой, которая сыграла на своём уровне. Остальные же, по всей видимости, просто не успели понять те требования, которые выдвигает тренерский штаб. Но это дело поправимое, если у команды будет чуть больше времени на тренировки в таком составе.

Что дальше?

Основной для нашей сборной турнир пройдёт в сентябре, и это будет чемпионат Европы. К тому времени Владимиру Кузюткину неплохо бы определиться с игроками, которые могут хотя бы на некоторое время по ходу отдельно взятого матча заменить лидеров. Пока же получается, что, как только на площадку выходят резервисты, команда опускается до уровня аутсайдеров, с которыми играет.

До чемпионата Европы сборной России предстоит сыграть на Кубке Ельцина с 26 по 30 июня и в Гран-при с 7 июля по 6 августа. На этих турнирах — пусть они и статусные, но всё же коммерческие — и можно дать возможность сыграть всем потенциальным кандидатам. Включая тех, кто «не оправдал надежд» и при этом весь сезон тянул свой клуб.