Малых, Русакова, Ефимова и Бондарь стали игроками «Енисея»

Диагональная Малых и доигровщица Русакова в минувшем сезоне защищали цвета краснодарского «Динамо». Связующая Ефимова и доигровщица Бондарь выступали за «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

Завершив регулярный чемпионат России сезона-2016/17 на пятом месте, «Енисей» в четвертьфинале в двух матчах обыграл краснодарское «Динамо». В полуфинале красноярские волейболистки проиграли будущему чемпиону — московскому «Динамо», а в серии за третье место взяли верх над «Уралочкой-НТМК».