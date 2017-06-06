Малых, Русакова, Ефимова и Бондарь стали игроками «Енисея»
Красноярский «Енисей» объявил о подписании контрактов с чемпионками Европы Натальей Малых и Викторией Русаковой, а также серебряными призёрами
Гран-при Ольгой Ефимовой и Ксенией Бондарь.
Диагональная Малых и доигровщица Русакова в минувшем сезоне защищали цвета краснодарского «Динамо». Связующая Ефимова и доигровщица Бондарь выступали за «Сахалин» из
Завершив регулярный чемпионат России сезона-2016/17 на пятом месте, «Енисей» в четвертьфинале в двух матчах обыграл краснодарское «Динамо». В полуфинале красноярские волейболистки проиграли будущему чемпиону — московскому «Динамо», а в серии за третье место взяли верх над «Уралочкой-НТМК».
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