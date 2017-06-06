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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29990595/
6 июня 2017, 10:39 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейбольный клуб «Динамо» продлил на год контракт с главным тренером Маричевым

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Московский волейбольный клуб «Динамо» на один год продлил контракт с главным тренером команды Юрием Маричевым. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Андрей Секретарев.

Специалист работает в клубе с 2013 года. Увеличить
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«Работаем еще сезон», — сказал Секретарев.

«Динамо» в сезоне-2016/17 завоевало серебряные медали чемпионата России, в Лиге чемпионов клуб завершил выступление на стадии «Раунда шести».

Маричев работает в клубе с 2013 года (с перерывом на сезон-2015/16).

Также специалист возглавлял женскую сборную России, с которой не сумел завоевать медали Олимпийских игр 2016 года.
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