Волейбольный клуб «Динамо» продлил на год контракт с главным тренером Маричевым

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«Работаем еще сезон», — сказал Секретарев.

«Динамо» в сезоне-2016/17 завоевало серебряные медали чемпионата России, в Лиге чемпионов клуб завершил выступление на стадии «Раунда шести».

Маричев работает в клубе с 2013 года (с перерывом на сезон-2015/16).

Также специалист возглавлял женскую сборную России, с которой не сумел завоевать медали Олимпийских игр 2016 года.