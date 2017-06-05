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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29983171/
5 июня 2017, 15:31 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Бронзовый призер ЧР «Енисей» продлил контракты с семью волейболистками

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Красноярский женский волейбольный клуб «Енисей» продлил контракты с семью игроками, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашения продлены с доигровщицами Марией Фроловой и Евгенией Щегловой, связующей Александрой Перетятько, центральными блокирующими Яной Манзюк и Екатериной Ефимовой, диагональной Анной Лазаревой и либеро Евгенией Кондрашкиной.

«Енисей» в минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата стал 5-м. В плей-офф клуб дошел до полуфинала, где уступил в серии будущему чемпиону московскому «Динамо» (0−2). В серии за третье место «Енисей» обыграл «Уралочку-НТМК» из Свердловской области (3−1).
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