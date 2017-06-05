Бронзовый призер ЧР «Енисей» продлил контракты с семью волейболистками
МОСКВА, 5 июн —
Р-Спорт. Красноярский женский волейбольный клуб «Енисей» продлил контракты с семью игроками, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашения продлены с доигровщицами Марией Фроловой и Евгенией Щегловой, связующей Александрой Перетятько, центральными блокирующими Яной Манзюк и Екатериной Ефимовой, диагональной Анной Лазаревой и либеро Евгенией Кондрашкиной.
«Енисей» в минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата стал 5-м. В
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