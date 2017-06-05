Бронзовый призер ЧР «Енисей» продлил контракты с семью волейболистками

Соглашения продлены с доигровщицами Марией Фроловой и Евгенией Щегловой, связующей Александрой Перетятько, центральными блокирующими Яной Манзюк и Екатериной Ефимовой, диагональной Анной Лазаревой и либеро Евгенией Кондрашкиной.

«Енисей» в минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата стал 5-м. В плей-офф клуб дошел до полуфинала, где уступил в серии будущему чемпиону московскому «Динамо» (0−2). В серии за третье место «Енисей» обыграл «Уралочку-НТМК» из Свердловской области (3−1).