Шкулявичус, Ананьев и Петрушов перешли в «НОВУ»

Также соглашение с клубом продлил Иван Козицин.

Ранее Шкулявичус защищал цвета кемеровского «Кузбасса», Ананьев выступал за «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), а Петрушов — за новосибирский «Локомотив».