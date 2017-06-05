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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29981533/
5 июня 2017, 13:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Шкулявичус, Ананьев и Петрушов перешли в «НОВУ»

Новокуйбышевская «НОВА» объявила о подписании контрактов с диагональным Романасом Шкулявичусом, центральным блокирующим Андреем Ананьевым и либеро Ильёй Петрушовым.

Также соглашение с клубом продлил Иван Козицин.

Ранее Шкулявичус защищал цвета кемеровского «Кузбасса», Ананьев выступал за «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), а Петрушов — за новосибирский «Локомотив».

В минувшем регулярном чемпионате новокуйбышевская команда заняла 10-е место, а в плей-офф в двух матчах проиграла новосибирскому «Локомотиву».
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