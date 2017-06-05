Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Боснию в квалификации к ЧМ и заняла 3-е место в группе

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Победа над балканской дружиной не повлияла на турнирное положение подопечных Александра Климовича. Ранее они потерпели поражения от Италии (0:3) и Бельгии (1:3) и заняли в итоговой таблице группы D только третье место, которое не позволило продолжить борьбу за выход на чемпионат мира. Самым результативным игроком прошедшей встречи стала Надежда Молосай — 25 очков.

Путевку на чемпионат мира, который в 2018 году примет Япония, получила Италия, обыгравшая в борьбе за первое место Бельгию со счетом 3:0.

Итоговое положение группы D: Италия — 5 победы (15 очков/ 5 матчей), Бельгия — 4 (12/5), Беларусь — 3 (8/5), Испания — 2 (5/5), Босния и Герцеговина — 1 (5/5), Латвия — 0 (0/5).

Женская национальная команда Беларуси по волейболу возвращается в Минск и продолжит подготовку к Евролиге. В этом турнире волейболисткам предстоит сыграть 9—11 июня в албанском Дурресе и 16—18 июня в Минске на «Чижовка-Арене».

Тренерский штаб планирует задействовать несколько новых игроков в этом соревновании.

Основным стартом в сезоне для белорусской сборной станет чемпионат Европы, который пройдет с 20 сентября по 1 октября в Грузии и Азербайджане. Белорусские волейболистки осенью 2017 года выступят в группе В. Матчи состоятся в Тбилиси. Соперниками нашей команды станут сборные Италии, Хорватии и Грузии.