Российские волейболистки победили сборную Хорватии в матче отбора на чемпионат мира

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Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу сборной России. Турнир группы А проходил в Хорватии.

Россиянки, которые в субботу досрочно обеспечили себе прямое попадание на чемпионат мира, победили во всех пяти матчах и заняли первое место в турнирной таблице с 15 очками. Напрямую от Европы на мировое первенство также отобрались сборные Сербии, Турции, Азербайджана, Германии и Италии, победившие в своих группах.

Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября следующего года в Японии.