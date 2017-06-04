Лихое начало команды Шляпникова

РОССИЯ — БОЛГАРИЯ — 2:3 (25:21,25:15,22:25,25:27,13:15)

Россия закончила домашний этап Мировой лиги обиднейшим поражением от Болгарии. Общий итог выступления команды Сергея Шляпникова в Казани: одна виктория и два поражения. Причем от французов, увы, закономерное. Все-таки они более опытны и сыграны и то, как с ними боролись россияне, как до последнего пытались спасти казавшийся безнадежным матч, уже вызывает симпатию и уважение. А вот 2:3 в матче с Болгарией оказались очень горькими. Особенно с учетом того, что наша сборная вела 2:0 по партиям.

ЛИХОЕ НАЧАЛО

В связке против болгар с первых минут вышел Дмитрий Ковалев, который из-за травмы в игре с Францией появлялся лишь на пару розыгрышей. Будем надеяться, во втором туре Мировой лиги он будет в состоянии играть. Капитан в этом составе — крайне важное звено. Как сказал Шляпников, еще неизвестно чем бы закончился матч с французами, играй в нем Ковалев.

С Болгарией наша команда начала здорово — 6:1. Отлично проявил себя Денис Бирюков, отрабатывавший в защите и в одиночку зачехливший самого Цветана Соколова. Наш блок вообще не давал дышать лидеру болгарских атак, а ведь именно он наряду с Пламеном Константиновым — главным тренером, возглавляющим российские клубы с 2011 года и прекрасно знающий всех игроков нашей сборной — представлялся главной угрозой перед матчем.

Когда после трех убийственных подач Максима Жигалова счет вырос до 12:4, за первую партию стало совсем спокойно. Но куда мы без нервов? Несколько минут — и счет уже 16:14. Этот провальный отрезок еще раз подчеркнул, что наша команда — пока не хладнокровная машина для «убийства» соперника, а лишь способный студент с огромными перспективами, но пока допускающий много ошибок. При этом с характером и желанием у него все в порядке. В сложный момент наша команда добавила — и довела партию до победы.

У ЖИГАЛОВА ПОЯВИЛСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФАНАТ

Российская сборная оставила у себя в руках нить игры и во втором сете. Подопечные Шляпникова действовали не безупречно, но совершенно точно — с огоньком. И сомнений по исходу партии не возникало. Вопросы были лишь локальные. Например, будет ли подача на вылет от Жигалова. У Максима за казанский этап Мировой лиги появился персональный фанат, который при выходе своего любимца на подачу, во весь голос начинал кричать: «Эйс! Эйс! Эйс»!

Однако у диагонального в этот вечер получались только скрытые подачи на вылет. То есть, болгары их принимали, но с большим трудом — и потом без атаки перебрасывали мяч через сетку. Выигранные таким образом мячи — тоже заслуга Жигалова, но Максим уже приучил к тому, что может напрочь уничтожать защиту соперника одним выстрелом.

Нападающий «Белогорья» вообще одно из приятных открытий. В связи с травмой Виктора Полетаева и летней паузой Максима Михайлова, были большие опасения за «угол», однако Жигалов выглядит в диагонали очень достойно.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Третья партия мирно катилась к своей концовке, казалось, победной для России. Однако на подачу соперников вышел Николай Николов — и именно он стал человеком, который изменил все. Возможно, наша команда к тому моменту уже уверилась, что игра в кармане, и концентрации для того, чтобы довести дело до логического конца, не хватило. Болгары же, поверив в возможный успех, напротив — завелись. И вырвали этот сет.

Это стало ударом под дых для самолюбия нашей команды и от такого потрясения россияне не могли добрую половину четвертой партии. 4:7, 6:10, 12:18… Отчетливо начал вырисовываться тай-брей в матче, первые два сета в котором подобного ничего и близко не предвещали. Но надо отдать должное нашей команде. Сначала россияне на подаче Куркаева заработали пять очков подряд, и вплотную приблизились к сопернику, а затем благодаря эйсам Дмитрия Волкова, который в четвертой партии заменил Бирюкова, и вышедшего на подачу Панкова — даже вышла вперед. Однако дожать болгар не удалось — те оказались далеко не промах. И Константинов, как и следовало ожидать, разобрал нашу сборную досконально.

Тай-брейк получился нервным и тягучим. 3:3, 8:8, 12:12. А потом праздник болгарам подарил Соколов. Две его мощнейшие подачи оставили нас без атак, а соперник своими шансами воспользовался на 100 процентов. Затем он, правда, ошибся, однако в следующем розыгрыше его партнеры успешно сыграли на съеме и довели дело до суперволевой победы.

ПУТАНИЦА В МИРОВОМ ВОЛЕЙБОЛЕ

Следующий тур будет для нашей молодой сборной еще тяжелее. В По россиянам предстоит сразиться с Францией, США и Италией. Игры с такими командами — настоящее испытание на прочность. Однако наши спортсмены уверяют, что ничуть не боятся громких имен. И сами готовы показать зубы кому угодно.

Стоит отметить, что нынешняя Мировая лига уже полна удивительными результатами. Так, например, уже две победы в активе у бельгийцев. Причем обыграли они действующих чемпионов турнира сербов — 3:0 и американцев — 3:1. А вот у США три поражения подряд — и в По они наверняка будут рвать и метать. Уже две неудачи в пассиве итальянцев. Поляки после победы над Бразилией умудрились уступить иранцам. Это говорит о том, что гонка за попадание в финал Мировой лиги будет очень упорной и непредсказуемой. А перспективы российской команд на выход туда будут напрямую зависеть от результатов следующего игрового тура.