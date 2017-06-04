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Перед началом соревнований организаторы пригласили звезд спорта и болельщиков на Суперкубок России по волейболу на снегу. Победителями там стали Руслан Даянов и Юрий Богатов, которые в четырех партиях обыграли действующих чемпионов страны Петра Королева и Антона Ермишенкова. В это холодное московское лето вид спорта должен быть невероятно популярен, ведь в последний раз столичные жители наблюдали осадки не далее чем на этой неделе. Но за четыре соревновательных дня волейболистам все же удалось «растопить лед» — в воскресенье температура воздуха была вполне комфортной, а местами — от интриги и ярких розыгрышей было даже жарко.

ЖЕНСКИЕ ДЕЛА

В основной сетке турнира на Водном стадионе Россию представляли три женских пары — Евгения Уколова/Анастасия Барсук, Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова и Ольга Мотрич/Светлана Холомина.

Бирлова и Макрогузова в стартовом матче проиграли швейцаркам на тай-брейке. Мотрич/Холомина, а также Уколова/Барсук уступили в своих первых матчах всухую. Спортсменки не потеряли шансов на выход в плей-офф, но задачу себе усложнили. Уколова и Барсук из группы не вышли, уступив голландской паре. Два других российских дуэта, благодаря победам, продолжили борьбу в раунде навылет.

Но уже на стадии борьбы за выход в 1/8 финала россиянки потерпели неудачу. Мотрич/Холомина проиграли немкам Боргер/Козух, а Бирлова/Макрогузова — бразильянкам Мария Антонелли/Кэрол. В итоге в топ-16 никто из россиянок не попал. В женском финале золотые награды разыграли пары из США и Бразилии. Американки Свит/Саммер уступили бразильянкам Ларисе/Талите со счетом 0:2 и довольствовались серебром. Третье место заняла еще одна бразильская пара Агата / Дуда, которая обыграла немок.

ДВАЖДЫ В ПОЛУФИНАЛЕ

Чемпионы юношеской Олимпиады-2014 Олег Стояновский и Артем Ярзуткин начали выступление на турнире с двух уверенных побед, не уступив соперникам ни сета, гарантировав себе выход в 1/8 финала. Для остальных трех российских пар — Александр Лихолетов/Илья Лешуков, Никита Лямин/Вячеслав Красильников, Максим Сиволап/Игорь Величко — за право выйти в плей-офф пришлось побороться в раунде навылет.

Но до четвертьфинала добрались только два дуэта. Стояновский и Ярзуткин нанесли поражение действующим бронзовым призерам Олимпиады, а Лямин и Красильников одержали несколько впечатляющих побед. «У меня в карьере уже есть золотая медаль из Москвы, но мечтаю пополнить эту коллекцию», — отметил Красильников. Пополнить коллекцию, впрочем, действительно удалось, правда, медалью другого достоинства.

Днем позднее оба российских дуэта праздновали успех и свой выход в полуфинал, и у болельщиков даже была надежда, что обе пары поборются впоследствии за золото между собой. Но Стояновский и Ярзуткин уступили более опытным американцам, и им предстояло сразится за бронзу. Лямин и Красильников уверенно вышли в финал.

БРОНЗОВЫЙ ЗАГАР

В финальный день соревнований участникам повезло гораздо больше — в Москве немного потеплело, и игры прошли во вполне комфортных условиях, хотя, конечно, о возможности позагорать для зрителей речи не шло. Зато радовали результаты — впервые в истории сразу две российские пары претендовали на медали. Стояновский и Ярзуткин в «бронзовом» матче встречались с Янисом Шмединьшем и Александром Самойловым из Латвии. Первый сет остался за соперниками, но во втором россияне нашли недостающую составляющую успеха и обратили ситуацию в свою сторону.

— Все матчи были сложные — соперники сильные, опытные и достаточно титулованные, — поделился Ярзуткин после победы. — Для меня, наверное, самой сложной была первая игра, не успели сразу адаптироваться к площадке. Но бронза — отличный результат, мы рады. Сегодня была замечательная погода для игры, свежо. А в предыдущие два дня было довольно прохладно, но мы разогревались по полной. Тактику на матч за бронзу рассказать не могу, это секретная информация. Нам еще играть! Но почти все задуманное мы сегодня в игре выполнили.

Высокий уровень команд-соперников отметил Стояновский.

— Результат очень хороший для нас, — сказал он, — поскольку тут собрались самые сильные команды, мы подряд обыграли очень много титулованных соперников, среди которых были чемпионы мира, олимпийские призеры. Очень рады! Выиграли за счет большого количества тренировок, конечно, и небольшой доли везения и куража. Тут на таком высоком уровне решают дело мелочи, и сегодня мы были лучше.

ЗОЛОТЫЕ РЕБЯТА

Хотя для Никиты Лямина и Вячеслава Красильникова старт турнира получился не самым гладким, силы на финальный рывок, как оказалось, еще оставались. И накал эмоций и борьбы в матче за золото это продемонстрировал в полной мере. Соперниками россиян в решающей стадии оказались американцы Николас Лючена и Филип Далхаузер.

В первом сете увереннее смотрелись американцы — и начали здорово, и по ходу игрового отрезка чаще лидировали, а под конец оторвались и довели дело до победы. Но во втором сете россияне проявили характер, и при ровном счете хоть и допустили три матчбола для соперников, все три раза их отыграли, а затем и вовсе оставили партию за собой. Трибуны центра пляжных видов спорта, заполнившиеся целиком к вечернему финалу, не жалели сил на поддержку — всем хотелось, чтобы Красильников и Лямин оставили золотые медали домашнего турнира за собой. Каждый успех российской пары отмечался бурно и громко.

В решающем сете американцы вновь заработали матчбол, а затем еще один и еще… Россияне сражались за каждый мяч и всякий раз отыгрывались. Но при счете 16:17 в пользу американцев случилась осечка — атака Лямина уперлась в американский блок, и на этом матч был завершен. Тем не менее, трибуны приветствовали своих героев — серебряных призеров домашнего этапа Мирового тура.

Мужчины. Финал. Лучена / Дальхауссер (США) — ЛЯМИН / КРАСИЛЬНИКОВА — 2:1 (21:17, 22: 24, 18: 16). Матч за третье место. Стояновский / Ярзуткин — Шмединьш / Самойлов (Латвия) — 2:1 (18:21, 21:14, 15:8). Женщины. Финал. Ларисса / Талита (Бразилия) — Росси / Свит (США) — 2:0 (21:16, 21:14).