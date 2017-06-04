Российские волейболисты проиграли сборной Болгарии в матче Мировой лиги

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Матч завершился со счетом 3−2 в пользу болгарской команды, которая проиграла первые две партии. В пятницу российская сборная обыграла аргентинскую команду со счетом 3−0, на следующий день уступила французам 1−3.

Второй тур российские волейболисты проведут во французском По, 9 июня они сыграют с командой хозяев, 10 июня — США, 11 июня — Италии. Еще три матча состоятся в польском Сподеке — 15 июня против сборной Польши, 17 июня — США, 18 июня — Ирана.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.