Лямин и Красильников стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

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В финале россияне уступили американцам Филу Далхаузеру и Нику Лючене со счетом 17:21, 24:22, 16:18. Красильников в 2014 году стал победителем московского этапа в паре с Константином Семеновым.

Третье место заняли россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, обыгравшие в малом финале латвийцев Яниса Смединса и Александра Самойлова.

Две российские мужские пары впервые в истории домашнего этапа попали на пьедестал почета.

В женском турнире победительницами стали бразильянки Лариса и Талита, обыгравшие в финале американок Брук Свит и Росс Саммер. Третье место заняли бразильянки Агата Беднарчук и Дуда.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу прошел в Москве в юбилейный десятый раз.