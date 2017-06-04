Сборная США проиграла все три матча первого уик-энда Мировой лиги
Мужская сборная Бельгии по волейболу завершила первый
уик-энд Мировой лиги победой в четырех сетах над командой США со счётом 3:1.
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Это вторая победа бельгийцев на турнире, накануне они обыграли сборную Сербии (3:0), а в первом туре на
Волейбол. Мировая лига. Первый игровой
Группа В1. Третий тур
США — Бельгия — 1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 26:28).
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