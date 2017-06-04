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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29975451/
4 июня 2017, 21:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная США проиграла все три матча первого уик-энда Мировой лиги

Мужская сборная Бельгии по волейболу завершила первый уик-энд Мировой лиги победой в четырех сетах над командой США со счётом 3:1.

Мужская сборная Бельгии по волейболу завершила первый <nobr>уик-энд</nobr> Мировой лиги победой в четырех сетах над командой США со счётом 3:1. Увеличить
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Это вторая победа бельгийцев на турнире, накануне они обыграли сборную Сербии (3:0), а в первом туре на тай-брейке уступили команде Канады (2:3). Американцы потерпели третье поражение в трех матчах Мировой лиги, ранее уступив Сербии (1:3) и Канаде (2:3).

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Сербия, Нови-Сад

Группа В1. Третий тур

США — Бельгия — 1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 26:28).
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