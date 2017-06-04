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4 июня 2017, 20:51 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Сборная Казахстана завершила первый этап Мировой лиги поражением от Австрии

Казахстанцы приняли участие в первом этапе Мировой лиги по волейболу в 3-й группе во Франкфурте.

<span class=error>Казахстанцы</span> приняли участие в первом этапе Мировой лиги по волейболу в 3-й группе во Франкфурте. Увеличить
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На втором этапе казахстанские волейболисты сыграют в Тунисе.

Сборная Казахстана по волейболу в третьем матче первого этапа 3-й группы Мировой лиги по волейболу среди мужских команд проиграла команде Австрии. Матчи группы С3 принимает Франкфурт.

Первый сет матча остался за австрийцами, которые победили со счетом 25:22. Но затем сборная Казахстана сумела сравнять счет, выиграв второй сет со счетом 25:21. В следующих партиях сильнее была команда Австрии — 25:11, 25:17 и общая победа — 3:1. Самым результативным игроком в составе казахстанцев стал Максим Мищенко на счету которого 14 очков.

Австрийцы набрали шесть очков и догнали команду Германии, у которой есть матч в запасе. Казахстанские волейболисты проиграли третий матч подряд и очков пока не набрали. Ранeе сборная уступила Германии и Венесуэле.

C 9 по 11 июня сборная Казахстана сыграет на втором этапе в Тунисе, где ее соперниками станут сборные Черногории, Китайского Тайпея и Туниса.

Мировая Лига по волейболу. 3-я группа, мужчины. 4 июня.
Группа С3. Франкфурт, Германия
Австрия — Казахстан — 3:1 (25:22, 21:25, 25:11, 25:17).

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