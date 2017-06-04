Сборная Казахстана завершила первый этап Мировой лиги поражением от Австрии
Казахстанцы приняли участие в первом этапе Мировой лиги по волейболу в 3-й группе во Франкфурте.
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На втором этапе казахстанские волейболисты сыграют в Тунисе.
Сборная Казахстана по волейболу в третьем матче первого этапа 3-й группы Мировой лиги по волейболу среди мужских команд проиграла команде Австрии. Матчи группы С3 принимает Франкфурт.
Первый сет матча остался за австрийцами, которые победили со счетом 25:22. Но затем сборная Казахстана сумела сравнять счет, выиграв второй сет со счетом 25:21. В следующих партиях сильнее была команда Австрии — 25:11, 25:17 и общая победа — 3:1. Самым результативным игроком в составе казахстанцев стал Максим Мищенко на счету которого 14 очков.
Австрийцы набрали шесть очков и догнали команду Германии, у которой есть матч в запасе. Казахстанские волейболисты проиграли третий матч подряд и очков пока не набрали. Ранeе сборная уступила Германии и Венесуэле.
C 9 по 11 июня сборная Казахстана сыграет на втором этапе в Тунисе, где ее соперниками станут сборные Черногории, Китайского Тайпея и Туниса.
Мировая Лига по волейболу. 3-я группа, мужчины. 4 июня.
Группа С3. Франкфурт, Германия
Австрия — Казахстан — 3:1 (25:22, 21:25, 25:11, 25:17).
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