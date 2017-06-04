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4 июня 2017, 19:20 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Стояновский/Ярзуткин стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Олег Стояновский и Артем Ярзуткин заняли третье место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

В матче за третье место россияне обыграли латвийскую пару Янис Смединс и Александр Самойлов со счетом 2−1.

В финале турнира, который начнется в 20:15 мск, сыграют россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников и американцы Фил Далхаузер и Ник Лючена.
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