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4 июня 2017, 18:00 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты сборной Франции победили аргентинцев в матче Мировой лиги

КАЗАНЬ, 4 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты сборной Франции обыграли команду Аргентины в матче Мировой лиги, одержав третью победу подряд.

<em>КАЗАНЬ 4 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вадим Кузнецов.</em> Волейболисты сборной Франции обыграли команду Аргентины в матче Мировой лиги одержав третью победу подряд. Увеличить
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Французы победили со счетом 3−0 (25:17, 27:25, 25:22). На этапе Мировой лиги в Казани французы набрали 9 очков. Ранее команда Лорана Тилли одержала победы в матчах с командами Болгарии (3−0) и России (3−1).

В заключительном матче этапа в Казани сыграют сборные России и Болгарии.
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