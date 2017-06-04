Волейболисты сборной Франции победили аргентинцев в матче Мировой лиги

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Французы победили со счетом 3−0 (25:17, 27:25, 25:22). На этапе Мировой лиги в Казани французы набрали 9 очков. Ранее команда Лорана Тилли одержала победы в матчах с командами Болгарии (3−0) и России (3−1).

В заключительном матче этапа в Казани сыграют сборные России и Болгарии.