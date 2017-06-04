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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29974974/
4 июня 2017, 17:52 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стояновский и Ярзуткин завоевали бронзу этапа Мирового тура в Москве

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин завоевали бронзовые медали этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

В матче за третье место молодая российская пара в трех партиях одержала победу над первыми сеяными, лидерами мирового сезона, парой из Латвии Янис Шмендиньш/Александр Самойлов со счётом 2:1 (18:21, 21:14, 15:8).

Для российской пары это вторая бронза этапа Мирового тура в сезона. Ранее они стали призерами этапа в Иране.

Напомним, что в финале, который начнется в 20:15 мск, российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин встретится с американским дуэтом Николас Лусена/Филип Дальхауссер.
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Красильников и Лямин вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили польскую пару Мацей Рудол и Якуб Шаланкевич в ¼ финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
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