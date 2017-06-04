Стояновский и Ярзуткин завоевали бронзу этапа Мирового тура в Москве
Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин завоевали бронзовые медали этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
В матче за третье место молодая российская пара в трех партиях одержала победу над первыми сеяными, лидерами мирового сезона, парой из Латвии Янис Шмендиньш/Александр Самойлов со счётом 2:1 (18:21, 21:14, 15:8).
Для российской пары это вторая бронза этапа Мирового тура в сезона. Ранее они стали призерами этапа в Иране.
Напомним, что в финале, который начнется в 20:15 мск, российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин встретится с американским дуэтом Николас Лусена/Филип Дальхауссер.
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