Стояновский и Ярзуткин завоевали бронзу этапа Мирового тура в Москве

В матче за третье место молодая российская пара в трех партиях одержала победу над первыми сеяными, лидерами мирового сезона, парой из Латвии Янис Шмендиньш/Александр Самойлов со счётом 2:1 (18:21, 21:14, 15:8).

Для российской пары это вторая бронза этапа Мирового тура в сезона. Ранее они стали призерами этапа в Иране.

Напомним, что в финале, который начнется в 20:15 мск, российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин встретится с американским дуэтом Николас Лусена/Филип Дальхауссер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russia's Yarzutkin&Stoyanovskiy win their 1st medal in <a href="https://twitter.com/hashtag/Moscow3Star?src=hash">#Moscow3Star</a> and second 2017 bronze after Kish Island <a href="https://twitter.com/hashtag/BeachWorldTour?src=hash">#BeachWorldTour</a> <a href="https://twitter.com/russiavolley">@russiavolley</a> <a href="https://t.co/qONs2eJS8R">pic.twitter.com/qONs2eJS8R</a></p>— Beach Volleyball (@FIVBBeach) <a href="https://twitter.com/FIVBBeach/status/871372479851352065">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>