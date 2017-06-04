Словенцы завершили выступление на этапе МЛ в Сеуле без поражений

В заключительной встрече этапа корейцы взяли верх над финнами со счётом 3:2. Таким образом, хозяева площадки набрали в трёх матчах 4 очка. Столько же баллов у чехов, но они проиграли две встречи.

Мужчины. Мировая лига

Дивизион 2. Группа А. Третий тур. Сеул, Южная Корея.

Словения — Чехия — 3:1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:16)

Южная Корея — Финляндия — 3:2 (24:26, 25:21, 25:23, 22:25, 15:13).