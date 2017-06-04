Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29973169/
4 июня 2017, 11:51 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Словенцы завершили выступление на этапе МЛ в Сеуле без поражений

Сборная Словении выиграла третий матч кряду в рамках соревнований в группе А второго дивизиона Мировой лиги в Сеуле, одолев в четырёх сетах команду Чехии.

В заключительной встрече этапа корейцы взяли верх над финнами со счётом 3:2. Таким образом, хозяева площадки набрали в трёх матчах 4 очка. Столько же баллов у чехов, но они проиграли две встречи.

Мужчины. Мировая лига
Дивизион 2. Группа А. Третий тур. Сеул, Южная Корея.

Словения — Чехия — 3:1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:16)
Южная Корея — Финляндия — 3:2 (24:26, 25:21, 25:23, 22:25, 15:13).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото