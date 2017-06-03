Волейболисты сборной России проиграли французам в матче Мировой лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне потерпели поражение со счетом 1−3 (13:25, 20:25, 25:22, 21:25). Французы одержали вторую победу на этапе Мировой лиги в Казани, у сборной России и Аргентины по одному выигранному матчу, а у болгар два поражения.

Начало матча сложилось для сборной России неудачно. На подаче Кевина Ле Ру французы повели 4:0, после ошибки Максима Жигалова счет стал 8:1, а после удара Егора Клюки в аут преимущество гостей стало подавляющим — 19:7. Сет завершился со счетом 25:13 в пользу команды Франции.

Во второй партии россияне повели 6:4 после эйса Дениса Бирюкова, но опять не справились с подачей французов. Два эйса подряд выполнил Жюльен Линель — 11:8, и приблизиться к сопернику ближе, чем на 2−3 очка, россияне уже не смогли.

В третьем сете игра долгое время шла на равных. Французы повели со счетом 8:6, но удар Бирюкова вывел вперед россиян — 14:13, после чего они набрали еще два очка. Власов сделал счет 22:19, и сборная России довела партию до победы. В четвертом сете сборная России вышла вперед — 5:2, но на подаче Линеля французы повели 11:10. После неточного удар Клюки отставание сборной России достигло четырех очков — 19:15, и она уже не смогла догнать соперников.

Следующий матч сборная России проведет в Мировой лиге против команды Болгарии в воскресенье.