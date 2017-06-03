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3 июня 2017, 20:57 | Игровые: Волейбол | ТАСС

«Газпром» создаст в Санкт-Петербурге волейбольный клуб «Зенит»

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Корпорация «Газпром» создаст в Санкт-Петербурге профессиональный волейбольный клуб «Зенит», который будет выступать в чемпионате России со следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

<span class=error>Газпром</span> является спонсором футбольного клуба Зенит в структуру которого также входит баскетбольная команда. Увеличить
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«В Санкт-Петербурге будет создан волейбольный клуб “Зенит”, это окончательное решение. Это была идея и инициатива “Газпрома”, это вполне естественный и логичный шаг, учитывая богатую футбольную историю в городе и отсутствие сильной мужской волейбольной команды. Выступать он будет с предстоящего сезона, будет отдельным клубом, не входящим в структуру футбольного “Зенита”, не как баскетбольный», — сказал Куприянов.

«Газпром» является спонсором футбольного клуба «Зенит», в структуру которого также входит баскетбольная команда.
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