«Газпром» создаст в Санкт-Петербурге волейбольный клуб «Зенит»
МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Корпорация «Газпром» создаст в
Санкт-Петербурге профессиональный волейбольный клуб «Зенит», который будет выступать в чемпионате России со следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
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«Газпром» является спонсором футбольного клуба «Зенит», в структуру которого также входит баскетбольная команда.
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