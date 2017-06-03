Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборе к ЧМ

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Тренерский штаб белорусок — Александр Климович и Анджело Верчези — позволил сыграть многим резервисткам на этом турнире. В запасе остались опытные Оксана Ковальчук, Анна Калиновская-Гюнгер, Ольга Пальчевская. Однако заменившие их игроки Анастасия Кононович, Кристина Кицка (Михайленко) и Марина Павлова с задачей на игру справились. Сборной Беларуси понадобилось чуть более часа, чтобы одержать победу над Латвией. Ранее белоруски обыграли 3:0 Испанию, но уступили в группе D принципиальным соперникам Италии (0:3) и Бельгии (1:3).

Турнирная таблица группы D: Италия — 3 победы (9 очков; 3 матча), Бельгия — 3 (9/3), Беларусь — 2 (6/4), Босния и Герцеговина — 1 (4/3), Испания — 1 (2/3), Латвия — 0 (0/4).