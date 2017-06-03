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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29969650/
3 июня 2017, 17:58 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборе к ЧМ

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборочном турнире к чемпионату мира со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборной <span class=error>Беларуси</span> понадобилось чуть более часа чтобы одержать победу над Латвией. Ранее белоруски обыграли 3:0 Испанию но уступили в группе D принципиальным соперникам Италии (0:3) и Бельгии (1:3). Увеличить
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Тренерский штаб белорусок — Александр Климович и Анджело Верчези — позволил сыграть многим резервисткам на этом турнире. В запасе остались опытные Оксана Ковальчук, Анна Калиновская-Гюнгер, Ольга Пальчевская. Однако заменившие их игроки Анастасия Кононович, Кристина Кицка (Михайленко) и Марина Павлова с задачей на игру справились. Сборной Беларуси понадобилось чуть более часа, чтобы одержать победу над Латвией. Ранее белоруски обыграли 3:0 Испанию, но уступили в группе D принципиальным соперникам Италии (0:3) и Бельгии (1:3).

Турнирная таблица группы D: Италия — 3 победы (9 очков; 3 матча), Бельгия — 3 (9/3), Беларусь — 2 (6/4), Босния и Герцеговина — 1 (4/3), Испания — 1 (2/3), Латвия — 0 (0/4).

В заключительном матче на турнире в Кортрейке 4 июня белоруски сыграют с Боснией и Герцеговиной. После возвращения в Минск национальная команда продолжит подготовку к Евролиге (9—11 июня в Албании и 16—18 июня в Минске). Тренерский штаб планирует задействовать несколько новых игроков в этом соревновании.

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