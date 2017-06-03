Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборе к ЧМ
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборочном турнире к чемпионату мира со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Тренерский штаб белорусок — Александр Климович и Анджело Верчези — позволил сыграть многим резервисткам на этом турнире. В запасе остались опытные Оксана Ковальчук, Анна
Турнирная таблица группы D: Италия — 3 победы (9 очков; 3 матча), Бельгия — 3 (9/3), Беларусь — 2 (6/4), Босния и Герцеговина — 1 (4/3), Испания — 1 (2/3), Латвия — 0 (0/4).
В заключительном матче на турнире в Кортрейке 4 июня белоруски сыграют с Боснией и Герцеговиной. После возвращения в Минск национальная команда продолжит подготовку к Евролиге (
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter