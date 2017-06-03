«Газпром-Югра» стал бронзовым призером чемпионата России по мини-футболу

Встреча, состоявшаяся в субботу в Югорске, завершилась победой хозяев — 4:3. В составе победителе дубль оформил Александр Пирогов (20-я и 43-я минуты), по мячу забили Андрей Афанасьев (22-я) и Марсенио (38-я). У гостей отличились Максим Волынюк (17-я), Никита Анисимов (19-я) и Сергей Иванов (50-я).

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «Газпрома-Югры», который в седьмой раз завоевал бронзу чемпионатов России. Чемпион этого сезона определится в противостоянии подмосковного «Динамо» и столичной «Дины».