Красильников и Лямин вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили польскую пару Мацей Рудол и Якуб Шаланкевич в ¼ финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
Встреча завершилась в двух партиях со счетом 2−0 в пользу россиян. В полуфинале Красильников и Лямин встретятся с победителями матча между бразильцами Элисон Черутти/Бруно Шмидтом и латвийцами Янисом Шмендиньшем/ Александром Самойловым.
Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.
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