Красильников и Лямин вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Встреча завершилась в двух партиях со счетом 2−0 в пользу россиян. В полуфинале Красильников и Лямин встретятся с победителями матча между бразильцами Элисон Черутти/Бруно Шмидтом и латвийцами Янисом Шмендиньшем/ Александром Самойловым.

Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.