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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29968780/
3 июня 2017, 16:05 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Красильников и Лямин вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили польскую пару Мацей Рудол и Якуб Шаланкевич в ¼ финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась в двух партиях со счетом 2−0 в пользу россиян. В полуфинале Красильников и Лямин встретятся с победителями матча между бразильцами Элисон Черутти/Бруно Шмидтом и латвийцами Янисом Шмендиньшем/ Александром Самойловым.

Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.
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