Сборная Казахстана уступила Германии на старте Мировой Лиги-2017

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Казахстанские волейболисты неплохо смотрели на протяжении всего матча, и в третьей партии были близки к тому, чтобы вырвать победу в сете. Но немецкая команда, игравшая в родных стенах, сумела удержать свое преимущество. Итоговый счет 3:0 (25:17, 25:16, 25:22) в пользу Германии.

Самым результативным игроком сборной Казахстана в матче против Германии стали Виталий Эрдштейн, набравший 11 очков. По пять очков команде принесли Александр Стольников и Василий Донец.

В другом матче этой группы должны были встретиться команды Австрии и Венесуэлы. Но команда Венесуэлы не успела вовремя прилететь во Франкфурт, и в матче против австрийцев южноамериканцам было засчитано техническое поражение — 0:3. Венесуэльские волейболисты уже прибыли в Германию и два оставшихся матча против Казахстана и Германии они сыграют.



3 июня сборная Казахстана сыграет против Венесуэлы, начало матча в 19:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию игры можно по этой ссылке.



Отметим, что Мировая Лига является самым престижным коммерческим турниром для мужских национальных сборных. Казахстан принимает участие в данном турнире уже третий год подряд. В сезоне 2017 года в Мировой Лиге сыграют 29 национальных сборных, разбитых на три группы. Действующим победителем Мировой Лиги является сборная Сербии.

Мировая Лига по волейболу. 3-я группа, мужчины. Результаты матчей 2 июня.

Группа А3. Барселона, Испания

Катар — Греция — 3:0 (25:20, 25:23, 25:21)

Испания — Мексика — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)



Группа B3. Бьело Поле, Черногория.

Китайский Тайпей — Эстония — 2:3 (25:23, 24:26, 17:25, 25:20, 12:15)

Черногория — Тунис — 3:2 (18:25, 25:15, 25:19, 25:27, 15:9)



Группа С3. Франкфурт, Германия

Казахстан — Германия — 0:3 (17:25, 16:25, 22:25)

Венесуэла — Австрия — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) техническое поражение.