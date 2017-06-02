Сергей Шляпников: Почему не было замен? А вам не хватало интриги?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Такое начало было очень важным для нас, ведь это стартовый матч для новой команды, — отметил Шляпников. — Эта сборная только заходит в олимпийский цикл, и при своих болельщиках на домашней арене сыграть хорошо очень хотелось. Тем более что соперник нам противостоял очень серьезный. Мы готовились, четко понимая, какие сильные стороны есть у Аргентины. И я считаю, нам удалось создать коллектив, который способен побеждать команды такого уровня. Мне сегодняшняя игра понравилась. Конечно, были шероховатости, но план на игру команда выполнила.

— Каким он был?

— Сильные стороны Аргентины — это игра в середине сетки, комбинации первого темпа. И мы не позволили им реализовать там все, что они хотели. Плюс здорово проявили себя наши лидеры — Егор Клюка, Максим Жигалов. Никаких претензий к Дмитрию Ковалеву по тактике второй передачи. Вот и весь секрет.

— Почему не провели ни одной замены?

— Вам чего всегда не хватает? Хотели интригу создать? Не надо нам этого! Вас устроил счет?

— Безусловно.

— Какие тогда вопросы?

— Как, по-вашему, в молодой состав вписался Денис Бирюков?

— Он уже был в сборной, и мы решили еще раз посмотреть его в деле. Считаю, что он обладает всем необходимым техническим результатом, чтобы играть за национальную команду. Сегодня он нам здорово помог и очень здорово, что в лице Дениса мы нашли такую боевую единицу.

— Вы общаетесь со многими тренерами. Советовались ли перед игрой с Владимиром Алекно, который в прошлом сезоне, ведя сборную России, дважды спотыкался об аргентинцев?

— У нас остался практически весь тренерский штаб, который в прошлом году работал с Владимиром Романовичем. И я получил всю необходимую информацию по этой команде. Ведь в самом деле, из их прошлогоднего состава не играли лишь двое — Лучиано Де Чекко и Факудо Конте. Так что преемственность в сборной у нас есть. Мы готовились к Аргентине, моделировали ее игру — посвятили этому две тренировки. И мне очень приятно, что команда на них «отозвалась». Сюрпризом их активная игра первым темпом, нетипичная для чемпионата России, ни для кого не стала.

— В середине третьего сета наши игроки после двух подряд спорных розыгрышей активно просили вас взять видеопросмотр. Они были уверены, что оба очка должны были быть в нашу пользу.

— А я был уверен, что не в нашу.

— И повтор показал, что тренер был прав, — сообщил проходящий мимо пресс-атташе ВФВ Владимир Стецко.

— Ну, я же для чего-то нахожусь в тренерской зоне, — парировал Шляпников. — Это моя работа. У игроков свой хлеб, а у меня — свой.

— Завтра игра с Францией. Чего ждете от этой команды?

— Франция есть Франция. Мы смотрели ее игру в интернете. Хорошая, сбалансированная, очень вариативная команда. Завтра нам будет очень сложно. Плюс пока непонятно, сыграет ли Ковалев. У него есть проблемы со здоровьем и сегодня врачи будут принимать решение по нему.

Но в любом случае перед нами стоит задача сформировать новую команду, воспитывать в ней характер победителей. И очень важно, что первый официальный матч остался за нами. Нам удалось создать посыл, что мы может играть в этой Мировой лиги на самом высоком уровне. Я сразу сказал ребятам, что они смогут бороться с этими командами на равных, но при условии, что на площадке они будут показывать свой максимум на сегодняшний день. Считаю, что в игре с Аргентиной команда с этой задачей справилась.