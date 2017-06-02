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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29964801/
2 июня 2017, 21:48 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал турнира по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников пробились в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

В 1/8 финала российские спортсмены обыграли австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста со счетом 2−0. Также в четвертьфинал вышла другая российская пара Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, обыгравшие голландцев Александера Брувера и Роберта Меувсена — 2−1.

В соревнованиях среди женщин россиянки Надежда Макрогузова и Екатерина Бирлова завершили борьбу на стадии 1/16 финала, проиграв бразильянкам Каролине Сальгадо и Марии Антонелли — 1−2.

Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.
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Новости Волейбола

«Пляжники» Стояновский/Ярзуткин вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Москве

Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин победили латвийцев Мартина Плавинса и Харальдса Регзу со счетом 26:24, 21:13, а также бразильцев Саймона и Альваро Фильо со счетом 21:17, 21:18 и с первого места в группе B напрямую вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
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