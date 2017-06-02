Женская сборная Беларуси по волейболу проиграла Бельгии в квалификации к ЧМ
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу проиграла Бельгии со счетом 1:3 (23:25, 25:23, 17:25, 17:25) в квалификации к чемпионату мира 2018 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Матч в группе D получился напряженным. Интересные концовки первой и второй партий свидетельствовали об одинаковом уровне команд. Бельгийки лишь в третьем сете перехватили инициативу на площадке за счет подачи и успешных действий в атаке. Тренерский штаб белорусок пытался изменить ход встречи заменами, но перестановки не позволили гостьям добиться успеха. Самыми результативными игроками у белорусок стали Анастасия Гарелик (16 очков) и Анна
Турнирное положение в группе D: 1. Италия — 3 победы (9 очков/3 матча). 2. Бельгия — 3 (9/3). 3. Босния и Герцеговина — 1 (3/2). 4. Беларусь — 1 (3/3). 5. Испания — 0 (0/2). 6. Латвия — 0 (0/3).
Очередной матч белорусская команда проведет со сборной Латвии 3 июня в 16.00 по минскому времени. Победитель группы получит путевку на планетарный форум. Вторая команда примет участие в третьем раунде квалификации в августе текущего года.
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