Какая боль! Россия — Аргентина — 3:0
Наша сборная уверенно победила в первом матче Мировой лиги.
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— Ладно в
— Готовите отговорки на случай поражения?
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Команда у южноамериканцев действительно очень даже неплохая. А для России в последнее время и вовсе одна из самых неудобных. Так, в прошлом розыгрыше Мировой лиги аргентинцы разгромили нас 3:0, а затем победили и на групповом этапе Олимпийских игр — 3:1. Больше того, подопечные Веласко единственные, кому удалось взять в Рио у будущих чемпионов бразильцев в
РАЗНИЦА В ОПЫТЕ
Сергей Шляпников наверняка советовался с Владимиром Алекно, который, к слову, наблюдал за поединком с трибуны, по поводу игры аргентинцев. Уж Романыч, который каждое поражение переживает чуть ли не годами, два прошлогодних щелчка по носу наверняка проанализировал досконально.
Другое дело, что нынешняя сборная России — команда абсолютно новая и даже свои сильные и слабые места ей еще предстоит понять. Она пока — загадка для самих себя. У нас, в частности, в этом сезоне восемь дебютантов в главной команде страны: Павел Панков, Роман Мартынюк, Егор Феоктистов, Вадим Лихошерстов, Александр Кимеров, Артем Зеленков, Валентин Кротков, Александр Чефранов. Последние двое, правда, в заявку на матч с Аргентиной, как и Сергей Антипкин с Дмитрием Ильиных — не попали.
Так вот, Илья Власов, Дмитрий Волков, Дмитрий Щербинин, Максим Жигалов и Ильяс Куркаев провели с учетом недавнего отбора на чемпионат мира-2018 менее 20 игр в составе сборной. У Егора Клюки таковых 30, а у 28-летнего Дениса Бирюкова, выбивающемуся по этому показателю из общего ряда — больше 80.
Пробежавшись по составу соперника быстро выясняем, что у него девять из 14 игроков заявки старше 28 лет. И у одного либеро Алексиса Гонсалеса практически столько же международных игр, сколько у всей нашей команды — 156. А есть еще Пабло Крера со 116 и Себастьяна Соле со 135. Ладно хоть главная звезда команды суперпасующий Лучиано Де Чекко, у которого за плечами больше 200 игр за сборную, в заявку сегодня не попал. Но ему можно — у него день рождения. Человеку 29 лет!
ЖИГАЛОВ НАЧИНАЕТ — И ВЫИГРЫВАЕТ
Шляпников выставил в стартовом составе Власова, Куркаева, Ковалева, Бирюков, Жигалова и Клюку. Основным либеро — Мартынюка. И эти ребята в первом сете устроили Веласко настоящую футбольную Аргентина — Ямайка.
Почин положил Жигалов, открыв счет в матче. Остальные подхватили его настроение. В нападении наша сборная действовала безошибочно. На первый технический перерыв команды ушли при счете 8:4 в пользу хозяев. До середины сета такая разница и сохранялась, а потом на подачу вышел Жигалов — и тут же отметился двумя подряд эйсами. С первой партий все стало ясно. Но наши продолжали феерить в атаке. Причем, что отрадно, делали это разные спортсмены.
Были опасения, что стартовый пыл команды может быстро угаснуть, однако вторая партия началась еще более обнадеживающе. Первое очко снова принес Жигалов — на этот раз блоком. А вскоре эмоций себе, команде и всему залу подарил Клюка, чудом вытащивший сумасшедший мяч в защите. Россияне поймали кураж и на нем довели дело до 7:1.
В дальнейшем российская сборная позволила себе лишь одну запинку, когда с 15:8 разница сократилась до 16:12. Причем иногда откровенно проявлялась несыгранность команды. Как, например, в эпизоде, когда Ковалев отдавал быструю передачу первому темпу, но никто на нее не пошел — и мяч упал на нашей половине. Однако сверхжелание и настрой в этот вечер были эффективнее опыта. Перелома в сете так и не произошло, напротив — подопечные Шляпникова вернули себе комфортный задел.
ОТОМСТИЛИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
Очередной сет вновь начался с очка Жигалова. Вот уж совпадение! И партия снова развивалась в удачном для нас ключе. До конца игры Шляпников так и не провел ни одной замены. А еще он показал свой характер, когда в середине партии в двух спорных розыгрышах подряд наши игроки просили его взять видеопросмотр, но главный тренер не поддался на давление своих подопечных и показал им, чтобы они продолжали играть. Мол, думайте об игре, а тут я сам разберусь.
И нашим спортсменам ничего не оставалось, кроме как доказывать свое преимущество на площадке. В итоге по результативным атакам получилось примерное равенство, а вот российский блок был в разы лучше. Плюс Максим Жигалов «уничтожил» защиту аргентинцев своими подачами. У него шесть эйсов! Шляпникову удалось взять реванш у аргентинцев за прошлогодние поражения. Будем надеяться, такая яркая победа задаст тон всему выступлению команды в Мировой лиге.
Франция — Болгария — 3:0 (25:23, 25:15, 25:22).
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