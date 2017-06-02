Российские волейболисты обыграли аргентинцев в стартовом матче Мировой лиги

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Матч завершился со счетом 3−0 в пользу россиян. Следующую встречу российская команда проведет против французов 3 июня также в столице Татарстана.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд, в сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.