Российские волейболисты обыграли аргентинцев в стартовом матче Мировой лиги
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу одержала победу над командой Аргентины в матче первого тура Мировой лиги. Встреча проходила в Казани.
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Матч завершился со счетом 3−0 в пользу россиян. Следующую встречу российская команда проведет против французов 3 июня также в столице Татарстана.
В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд, в сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.
Только пять команд выйдут в финальный турнир, который пройдет
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