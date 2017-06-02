Волейбольный клуб «Урал» возглавил итальянец Даниэле Баньоли

Уфимский клуб станет вторым в России в карьере одного из самых титулованных тренеров мира. В 2007—2009 годах он возглавлял московское «Динамо», которое под его руководством становилось чемпионом России (2008), а также выигрывало Кубок России (2008) и Суперкубок (2008). С 2009 по 2010 год он тренировал сборную России, которая под его руководством добилась двух медалей в Мировой лиге — «бронзы» (2009) и «серебра» (2010).

Глава Башкортостана поприветствовал тренера на итальянском языке и отметил, что волейбол является одним из ведущих видов спорта в республике.

— Волейболом в республике занимаются порядка 60−70 тысяч человек. И на вершине этой пирамиды — волейбольный клуб «Урал». Команда имеет хорошую историю. Были и достижения, в том числе серебряные медали чемпионата России. Это было не так давно, четыре года назад, — сказал Рустэм Хамитов. — Но последние два-три года результаты не те, которые бы мы хотели. Это было связано с рядом причин, в том числе с финансовыми, организационными вопросами, а также с субъективными обстоятельствами. Мы искали сильного, знающего человека на кандидатуру тренера нашего клуба. И после совместных поисков с Всероссийской федерацией волейбола остановились на Вашей кандидатуре.

Руководитель региона отметил, что в Башкортостане необходимо продолжать работу по модернизации управления системой волейбола, готовить собственных игроков.

— Нам хотелось бы, чтобы наш клуб поднялся на новую высоту, был среди сильнейших команд России. Это возможно, потому что у нас есть достаточно надёжное финансирование — не чрезмерное, но находящееся на неплохом уровне. У нас есть костяк команды, которая в прошлом сезоне заняла седьмое место, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — У вас будет поддержка Правительства Республики Башкортостан. У нас хорошие, преданные болельщики. У нас хорошее взаимодействие с Всероссийской федерацией волейбола. Мы имеем все возможности, чтобы улучшить результаты команды.

— Для меня самый главный вызов в настоящее время — чтобы волейбольный клуб достиг лучших результатов. У России богатые традиции в волейболе. Необходимо сохранить все эти лучшие традиции российского волейбола и постараться привнести некоторые новшества, которые есть в других странах, — сказал Даниэле Баньоли. — Могу гарантировать, что вложу 100 процентов своих возможностей и сил в данную работу.