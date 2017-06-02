Волейболисты сборной России стартуют в розыгрыше Мировой лиги-2017
КАЗАНЬ, 2 июн —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты сборной России под руководством главного тренера Сергея Шляпникова в пятницу стартуют в очередном розыгрыше Мировой лиги.
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Первые матчи россияне проведут
Первое серьезное испытание команды Шляпникова.
Сергей Шляпников официально дебютировал во главе сборной России во второй половине мая, когда его команда в Эстонии отбиралась на чемпионат мира 2018 года. Задача была успешно выполнена, но уровень соперников был невысоким, и оценить то, что требует новый главный тренер от игроков, было сложно. В Казани Шляпникова ждут действующие чемпионы Европы французы плюс крепкие сборные Болгарии и Аргентины, которые, несмотря на обновленный состав, способны дать бой россиянам.
«В Мировой лиге мы хотим проверить кандидатов в сборную России на ближайший олимпийский цикл. Потенциал Максима Михайлова, Артема Вольвича и Сергея Гранкина нам хорошо известен, наша задача — ввести молодежь в курс дела. Нужно сформировать у них психологию победителей, не просто быть статистами на площадке. Будем биться за каждую партию, за каждый мяч», — сказал главный тренер сборной России перед стартом Мировой лиги.
Без Дмитрия Мусэрского и Алексея Спиридонова.
Состав российской команды по сравнению с прошлым сезоном сильно изменился: в нем много молодых игроков, а также тех, кто давно не вызывался в сборную России. В расширенный состав для участия в Мировой лиге входил доигровщик красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов, но игрок отказался от выступления на турнире. Пропустит сезон сборных и блокирующий Дмитрий Мусэрский, который не выступал за российскую команду с Кубка мира-2015.
«Я неоднократно общался с Дмитрием, и у нас есть договоренность, что он пропустит этот год сборных. Он восстановится, залечит все травмы, а через год будет играть во всех соревнованиях», — заявил Шляпников журналистам.
Также в Мировой лиге не сыграет диагональный Максим Михайлов, а полностью итоговый состав сборной России, куда вошли 18 игроков, выглядит следующим образом:
связующие — Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев;.
диагональные — Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров, Егор Феоктистов;.
блокирующие — Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин;.
доигровщики — Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Клюка;.
либеро — Валентин Кротков, Артем Зеленков, Роман Мартынюк.
«На сегодняшний день сложно говорить о стиле игры (сборной России). Мы собрались только несколько дней назад, почти не тренировались. Но в перспективе хотели бы видеть симбиоз азиатского и российского волейбола. Думаю, что у нас хорошие перспективы. Мы уже не можем говорить, что доминируем на сетке полностью, как это было раньше, поэтому нужно работать над всеми элементами игры», — отметил Шляпников.
Вернуться в Бразилию и победить.
«Финал шести» Мировой лиги пройдет в начале июля в бразильской Куритибе. Сборная России, занявшая на прошлогодней Олимпиаде в
Сборная России три раза в своей истории выигрывала Мировую лигу (2002, 2011, 2013), а больше всего побед у бразильцев — 9. В прошлом сезоне первое место впервые в своей истории заняли сербы, которые победили в финале как раз бразильцев.
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