Перед матчем с РФ гречанки победили хорваток в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

Гречанки одержали вторую победу на турнире. В первом туре они на тай-брейке одолели сборную Венгрии (3:2). В третьем туре греческая команда сыграет со сборной России, которая с двумя победами в трёх партиях лидирует в группе А.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Второй тур.

Хорватия — Греция — 0:3 (21:25, 23:25, 18:25).