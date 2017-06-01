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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29951854/
1 июня 2017, 23:10 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Перед матчем с РФ гречанки победили хорваток в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

Женская сборная Греции по волейболу в матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), в трёх партиях обыграла хозяек площадки со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:18).

Гречанки одержали вторую победу на турнире. В первом туре они на тай-брейке одолели сборную Венгрии (3:2). В третьем туре греческая команда сыграет со сборной России, которая с двумя победами в трёх партиях лидирует в группе А.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Второй тур.

Хорватия — Греция — 0:3 (21:25, 23:25, 18:25).
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