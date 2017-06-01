Перед матчем с РФ гречанки победили хорваток в отборе на ЧМ-2018 по волейболу
Женская сборная Греции по волейболу в матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), в трёх партиях обыграла хозяек площадки со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:18).
Гречанки одержали вторую победу на турнире. В первом туре они на
Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Второй тур.
Хорватия — Греция — 0:3 (21:25, 23:25, 18:25).
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