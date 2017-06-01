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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29951593/
1 июня 2017, 22:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Доигровщик Калинин продолжит карьеру в московском «Динамо»

33-летний доигровщик Денис Калинин, в минувшем сезоне выступавший в чемпионате Италии за «Сору», продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает «Спорт Бизнес Online».

В составе «Соры» Калинин провел 26 матчей (96 партий), в которых набрал 136 очков, став четвертым в списке бомбардиров команды. Денис реализовал 107 из 279 атак (38%). Скромную атаку Калинин компенсировал надежным приёмом, войдя в топ-10 лучших игроков чемпионата по количеству идеальных доводок. «Сора», дебютировавшая в серии А1, заняла 12-е место.

Калинин уже выступал за московское «Динамо» в сезоне 2011/12, завоевав Кубок ЕКВ и серебро чемпионата России. Также волейболист играл за столичные клубы МГТУ (2001 — 2004) и «Луч» (2004 — 2006), одинцовскую «Искру» (2006−2011, 2012/13), краснодарское «Динамо» (2013 — 2015) и уфимский «Урал» (2015/16). В составе сборной России Калинин сыграл 4 матча в Мировой лиге-2009.
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