Стояновский и Ярзуткин лидируют в группе В на турнире по пляжному волейболу в Москве

Ольга Мотрич и Светлана Холомина проиграли бразильянкам Ларисе и Талите (0:2) и занимают четвертое место в группе A, Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова уступили швейцаркам Нине Бетшарт и Тане Хюберли (1−2) и занимают третье место в группе G, Евгения Уколова и Анастасия Барсук проиграли Эмили Дэй и Бриттани Хочевар (0−2) и занимают третье место в группе H.

У мужчин Александр Лихолетов и Илья Лешуков проиграли латвийской паре Йанис Смедин и Александр Самойлов (0−2) и занимают четвертое место в группе A, Максим Сиволап и Игорь Величко уступили бразильцам Элисону и Бруно Шмидту (0−2) и занимают третье место в группе C, Вячеслав Красильников и Никита Лямин проиграли норвежцам Кристиану Сёруму и Андресу Молю (0−2) и занимают четвертое место в группе H.

Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.