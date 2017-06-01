Без минуты час. Новая разгромная победа сборной России

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Стартовый состав сборной России по сравнению с матчем с Австрией претерпел минимальные изменения. Ирину Фетисову и Ксению Парубец заменили Екатерина Ефимова и Юлия Кутюкова. Последняя стала самым результативным игроком матча с десятью очками.

Начало для россиянок выдалось легким — рывок 8:1. И далее соперник не сильно напрягал сборную России. Ко второму техническому перерыву счет стал 16:3. В итоге 25:8. В этом сете Кутюкова набрала семь очков. Шесть баллов добавила Ирина Королева (Заряжко). Стоит отметить, что 10 очков россиянки набрали на подаче Марии Фроловой.

Во второй партии, как и в прошлом матче, на площадку вышли Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева и Екатерина Косьяненко. Владимир Кузюткин решил обойтись без замен по ходу сета. В результате партия сложился для россиянок еще проще, а соперник много ошибался — 25:6.

В заключительном отрезке произошли замены и на площадке появились игроки, не появлявшиеся в матче. Удачно вошла в игру Фетисова, которая набрала шесть очков. Но пока российские волейболистки налаживали взаимодействие, сборная Грузии решила навязать борьбу. Запала хватило только до первого технического перерыва. Вопрос о победителе не ставился. Россиянкам хватило 59 минут для победы.

2 июня подопечные Владимира Кузюткина сыграют с командой Греции.

Россия — Грузия — 3:0 (25:8, 25:6, 25:13). Время матча — 0:59. Зрители: 100.

Россия: Фролова 6, Кутюкова 10, Королёва (Заряжко) 9 (блок 4), Ветрова 1, Воронкова 5, Е. Ефимова 3, Галкина (л), Третьякова (л), Н. Гончарова 8, Кошелева 4, Панкова 1, Фетисова 5, Полякова 5, Парубец (Ильченко). Главный тренер: Владимир Кузюткин.

Грузия: Каландадзе 5….