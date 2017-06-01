Женская сборная России по волейболу разгромила Грузию в отборе на ЧМ-2018

Женская сборная Австрии по волейболу в матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), на тай-брейке обыграла команду Венгрии со счётом 3:2 (27:29, 25:22, 25:18, 11:25, 15:12).