Австрия на тай-брейке одолела Венгрию в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

Австрийки в первый день уступили россиянкам (0:3). Для венгерок это уже второе поражение на тай-брейке в двух проведённых матчах. Накануне они уступили команде Греции (2:3).

Также сегодня россиянки встретятся с командой Грузии, а сборная Хорватии сыграет с гречанками.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Второй тур.

Австрия — Венгрия — 3:2 (27:29, 25:22, 25:18, 11:25, 15:12).