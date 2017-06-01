Австрия на тай-брейке одолела Венгрию в отборе на ЧМ-2018 по волейболу
Женская сборная Австрии по волейболу в матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), на
тай-брейке обыграла команду Венгрии со счётом 3:2 (27:29, 25:22, 25:18, 11:25, 15:12).
Австрийки в первый день уступили россиянкам (0:3). Для венгерок это уже второе поражение на
Также сегодня россиянки встретятся с командой Грузии, а сборная Хорватии сыграет с гречанками.
Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Второй тур.
Австрия — Венгрия — 3:2 (27:29, 25:22, 25:18, 11:25, 15:12).
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