Волейбол. Квалификация ЧМ-2018. Женская сборная Беларуси уступила итальянкам
Женская сборная Беларуси по волейболу уступила команде Италии во втором матче в рамках 2-го квалификационного раунда чемпионата мира-2018 — 0:3.
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Беларусь — Италия — 0:3 (12:25, 24:26, 22:25)
Группа «D»: Италия — 2 победы (6 очков; 2 матча), Бельгия — 2 (6;2), БЕЛАРУСЬ — 1 (3;2), Испания — 0 (0;2), Латвия — 0 (0;1), Босния и Герцеговина — 0 (0;1).
2 июня наша команда встретится со сборной Бельгии. Начало поединка — в 18.30.
Победитель группы получит путевку на планетарный форум. Вторая команда пула примет участие в третьем раунде квалификации.
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