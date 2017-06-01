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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29949537/
1 июня 2017, 18:47 | Игровые: Волейбол | УНИАН

Женская сборная Украины по волейболу выиграла матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ

В Баку (Азербайджан) завершился матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу, в котором сборная Украины обыграла команду Норвегии, сообщает официальный сайт соревнований.

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Игра завершилась со счетом 3:1.

Матч продолжался 1 час 36 минут.

Скандинавские соперницы сумели навязать борьбу украинкам в первых двух партиях, а вторую даже выиграли — 25:21 и 22:25. Впрочем, в дальнейшем подопечные Гария Егиазарова прочно завладели инициативой — 25:14 и 25:17.

Любопытно, что самым результативным игроком матча стала норвежка Хильде Эльвебакк — 20 очков (4 брейк-поинта). У лучшей из украинок Анастасии Чернухи — 13 (2).

Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу при одном поражении. Нашей команде осталось провести матчи с командами Дании и Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, ранее украинки обыграли сборную Израиля (3:0) и уступили Азербайджану (0:3).

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