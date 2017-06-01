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1 июня 2017, 17:02 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Сборная Казахстана стартует в Мировой Лиге-2017

Мужская сборная Казахстана по волейболу 2 июня возьмет старт в Мировой Лиге. Команда Игоря Никольченко выступит в третьей группе престижного турнира. На первом этапе, который пройдет во Франкфурте с 2 по 4 июня Казахстан сыграет против сборных Германии, Австрии и Венесуэлы.

На втором этапе в Тунисе с 9 по 11 июня казахстанцам будут противостоять команды Туниса, Черногории и Китайского Тайпея. «Финал четырех» третьей группы Мировой Лиги пройдет 18−19 в мексиканском Леоне. Победитель третьей группы на следующий сезон переходит во вторую группу.

В состав сборной Казахстана на Мировую Лигу вошли следующие игроки: Антон Кузнецов, Василий Донец, Канат Габдулин, Максим Мищенко, Дамир Акимов, Виталий Вориводин (все — «Алтай»), Роман Фартов (л), Дмитрий Вовненко, Иван Минаков (все — «Павлодар»), Михаил Пономаренко, Виталий Эрдштейн, Нариман Сулейменов (все — «Атырау»), Александр Стольников (к), Кайрат Байбеков (л), Михаил Устинов (все — «ТНК «Казхром»), Нодирхан Кадирханов, Нурсултан Бимурза (оба — «Алматы»), Сергей Кузнецов («Динамо-Казыгурт»), Сергей Костив («Есиль-СК»).

Отметим, что Мировая Лига является самым престижным коммерческим турниром для мужских национальных сборных. Казахстан принимает участие в данном турнире уже третий год подряд. В сезоне 2017 года в Мировой Лиге сыграют 29 национальных сборных, разбитых на три группы. Действующим победителем Мировой Лиги является сборная Сербии.

Расписание матчей сборной Казахстана в Мировой Лиге-2017:

Первый этап. Франкфурт, Германия. 2—4 июня.

2 июня
22:10* Казахстан — Германия.

3 июня
19:00 Казахстан — Венесуэла.

4 июня
19:00 Казахстан — Австрия

Второй этап. Тунис. 9—11 июня.

10 июня
03:00 Казахстан — Тунис (в ночь с 9 на 10 июня).

10 июня
21:00 Казахстан — Черногория.

11 июня
21:00 Казахстан — Китайский Тайпей.

* начало матчей указано по времени Астаны.

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