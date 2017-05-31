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31 мая 2017, 17:38 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российские волейболистки стартовали с победы над австрийками в отборе к ЧМ-2018

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Волейболистки сборной России стартовали с победы над командой Австрии в отборочном турнире чемпионата мира-2018 в Хорватии.

Волейболистки сборной России стартовали с победы над командой Австрии в отборочном турнире чемпионата мира-2018 в Хорватии. Увеличить
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Встреча второй стадии европейского квалификационного цикла в группе А завершилась победой россиянок со счетом 3−0 (25:14, 25:13, 25:15). В составе сборной России самым результативным игроком стала Ксения Парубец (9 очков).

Сборная России 1 июня встретится с командой Грузии.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года.
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