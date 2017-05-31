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31 мая 2017, 15:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Доигровщик сборной Болгарии Скримов подписал контракт с «НОВОЙ»

Доигровщик сборной Болгарии Тодор Скримов подписал контракт с новокуйбышевской «НОВОЙ», сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 27-летний волейболист выступал за итальянский «Милан». Также в его послужном списке выступления за французский «Пари Воллей» и итальянскую «Латину».

В 2011 году Скримов дебютировал в сборной Болгарии.

В прошлом сезоне «НОВА» заняла 10-е место в регулярном чемпионате мужской Суперлиги, а в плей-офф за выход в «Финал шести» соревнований уступила новосибирскому «Локомотиву», проиграв оба матча в четырёх партиях.
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