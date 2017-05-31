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31 мая 2017, 13:10 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Володарский: Последствия урагана ликвидированы в Центре пляжных видов спорта «Динамо»

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Последствия урагана в Москве, которые затронули Центр пляжных видов спорта «Динамо», где 1 июня стартует этап Мирового тура по пляжному волейболу, устранены, на стадионе восстановлено освещение кортов, заявил директор турнира Илья Володарский.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу пройдет в Москве с 1 по 4 июня. Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

«Световые вышки, которые будут освещать корт, кабель, деревья — все восстановили. За ночь сотрудниками стадиона все было исправлено и обратно все смонтировано. У нас будет освещение, все нормально», — сказал Володарский журналистам.
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