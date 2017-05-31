Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29924333/
31 мая 2017, 1:42 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки сборной России стартуют в отборочном турнире ЧМ-2018

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Обновленная женская сборная России под руководством известного тренера Владимира Кузюткина стартует в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года.

Российская команда в рамках группового отборочного турнира сыграет в Хорватии с командами Австрии Венгрии Греции Грузии и хорватками. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская команда в рамках группового турнира сыграет в Хорватии, где будут разыграны первые прямые путевки на мировое первенство.

Противостоять команде Кузюткина будут сборные Хорватии, Австрии, Венгрии, Греции и Грузии. В стартовом матче российские волейболистки сыграют с австрийками. Встреча пройдет в городе Осиек, начало — 16:00 мск.

В бой с прежними лидерами

Состав сборной России при Кузюткине сохранил свой костяк после неудачи на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В отборочном турнире к ЧМ-2018 сыграют Татьяна Кошелева и Наталья Обмочаева, им поможет блокирующая Ирина Заряжко (Королева).

Из заявки на матчи по причине травмы выпала представительница московского «Динамо» Яна Щербань, которая продолжит восстановление от повреждения в Москве.

В преддверии старта отборочного турнира подопечные Кузюткина провели контрольные матчи со сборной Турции в Стамбуле. Первая встреча завершилась победой россиянок со счетом 3−0, вторая — поражением с аналогичным счетом. При этом в каждом матче команды провели еще дополнительный четвертый сет, чтобы увеличить игровую нагрузку для волейболисток.

Задача — выход на чемпионат мира

Во время своего назначения Кузюткин четко и конкретно поставил задачу перед командой — выход на чемпионат мира.

«Мы внесем коррективы в игру. Команда нуждается в обновлении состава и игры. Главной задачей сезона является попадание на чемпионат мира, которое задаст тон сезону», — заявил Кузюткин ТАСС.

По итогам второго отборочного турнира прямые путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в шести группах. Второе место в группе даст возможность сборным продолжить борьбу за путевку на мировое первенство в третьем отборочном турнире.

Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября в Токио.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Назван окончательный состав женской сборной России по волейболу на отбор ЧМ

Назван окончательный состав женской сборной России по волейболу на отбор ЧМ

Определен окончательный состав женской сборной России по волейболу на второй раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Еще 7 новостей  Все новости
30 мая

Павел Колобков: мы не случайно делаем акцент на массовый спорт

Шарапова заняла 23-е место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPN

"Химки" победили "Зенит" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ