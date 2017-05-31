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31 мая 2017, 0:15 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Назван окончательный состав женской сборной России по волейболу на отбор ЧМ

Определен окончательный состав женской сборной России по волейболу на второй раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Определен окончательный состав женской сборной России по волейболу на второй раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV). Увеличить
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Россиянки сыграют в группе A, где их соперницами будут волейболистки из сборных Хорватии, Венгрии, Греции, Австрии, Грузии. Все матчи пройдут в хорватском городе Осиек с 31 мая по 4 июня.

Полностью состав сборной России, в который вошли 14 игроков, выглядит следующим образом:

связующие — Вера Ветрова, Екатерина Панкова;.

доигровщицы — Ксения Парубец, Юлия Кутюкова, Мария Фролова, Татьяна Кошелева, Ирина Воронкова;.

диагональная — Наталия Гончарова;.

центральные блокирующие — Екатерина Ефимова, Ирина Королева (Заряжко), Ирина Фетисова, Екатерина Полякова;.

либеро — Екатерина Третьякова, Алла Галкина.

Ранее стало известно, что в Осиек прибыли 15 игроков, из которых в окончательный список не попала диагональная Анна Лазарева.

Только победитель группы по итогам однокругового турнира в Хорватии квалифицируется на чемпионат мира. Команды, занявшие вторые места в шести европейских отборочных группах, в августе разыграют еще две путевки на ЧМ-2018. Первый матч в Осиеке россиянки проведут 31 мая со сборной Австрии.
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