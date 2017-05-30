«В Москве соберутся лучшие, но мы рассчитываем на медали»

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— Главными стартами сезона для российских «пляжников» станут чемпионат мира, который примет Вена с 28 июля по 6 августа и финал чемпионата Европы в Юрмале с 16 по 20 августа, — начал Горбенко. — Но из турниров, проходящих у нас в стране, московский, конечно, главный в календаре. С учетом того, что на нем еще идет отбор на чемпионат мира.

— Международная федерация в межсезонье провела реформу мирового тура, поменяв как количество этапов, так и систему проведения соревнований. Как это повлияло на российский старт?

— В Москве раньше был турнир категории Grand Slam, по нынешней классификации четырехзвездочный. Теперь мы снизили категорию до трех звезд, в основном по финансовым соображениям. Меньше призовые, меньше нагрузка на ВФВ и других организаторов. Финансовая ситуация сейчас непростая.

— Это не повлияло на состав участников?

— С учетом того, что число этапов заметно сократилось, и изменилась система подсчета рейтинга, отобраться на чемпионат мира стало очень тяжело. Меньше стартов — меньше очков люди зарабатывают. Поэтому в Москву съехались почти все ведущие волейболисты мира, турнир будет очень представительный и интересный. Сыграют олимпийские чемпионы как у мужчин — бразильцы Алисон/Бруно, так и у женщин — немецкий дуэт Лаура Людвиг/Кира Валкенхорст. А также призеры Рио, чемпионы мира — выделять кого-то очень трудно.

— Каковы перспективы россиян в такой солидной компании?

— Российские мужчины однажды уже выигрывали московский турнир (Константин Семенов и Вячеслав Красильников в сезоне-2014 — Прим. «СЭ»), в нынешнем году Красильников и Лямин победили на этапе мирового тура в Иране. Поэтому мы рассчитываем, что будем претендовать на первое место. Задача — бороться за медали и, естественно, набрать как можно больше рейтинговых очков. Надеемся, что и тем из россиян, кто стартует в квалификации — это по две пары у ребят и девушек — удастся пробиться в основную сетку.

— Московский этап уже успела полюбить публика. Ждете заполненных трибун на этот раз?

— Думаю, зрительский интерес будет не меньше, чем в прошлые годы. По крайней мере, к нам в федерацию много обращений — просят пригласительные, билеты.

— Ураган, который пронесся по столице в понедельник, не вмешался в планы организаторов?

— У меня информации о каких-то проблемах нет. Все хорошо, все идет по расписанию.

В РОССИИ ПОДРАСТАЕТ ХОРОШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ИГРОКОВ

— В выходные в Анапе завершился первый этап чемпионата России. Что можно сказать по его результатам?

— Неожиданности, конечно, были. Признанным лидерам выиграть не удалось. У мужчин победила пара из Подмосковья Лихолетов/Лешуков, у девушек четвертьфиналистки Игр в Рио Бирлова/Уколова уступили в финале москвичке Ольге Мотрич и 19-летней Светлане Холоминой из Обнинска. Но не стал бы считать это сенсациями, потому что все ведущие игроки готовились к выступлению в Москве, были на фоне больших нагрузок. С другой стороны, хорошо, что прибавляет молодежь. У нас подрастает хорошее новое поколение.

— Нареканий по организации не было?

— Вы знаете, что в Анапе построили новый стадион, поэтому все было качественно. Понравилось и организаторам, и спортсменам. Единственное «но» — там пока не начался курортный сезон, поэтому было не так много зрителей. Думаю, в следующем году проведем этот турнир позже. В этот раз, можно сказать, мы поступили в ущерб интересам болельщиков, но в угоду игрокам.

— Что изменилось в первый сезон нового олимпийского цикла?

— У нас возникли новые сочетания спортсменов. У мужчин теперь в первой паре вместо Семенова играет Никита Лямин. Еще мы, конечно, стараемся обновлять состав, подключать к сборной молодых игроков, вывозить их на международные турниры.

— Какое значение вообще имеет чемпионат России для ведущих «пляжников» страны?

— На нем идет отбор в национальную команду. Волейболисты доказывают свое право на место в сборной. Например, по итогам этапа в Анапе мы приняли решение предоставить Лихолетову и Лешукову wild card для выступлений в Москве, где они стартуют в квалификации. Благодаря чемпионату России они получили свой шанс. Ребята показали очень хорошую игру.

— Как формируется календарь внутреннего чемпионата?

— Мы исходим из количества заявок, поступивших от местных федераций. Основные этапы в нынешнем сезоне — Анапа, Кубок России в Казани в середине июля и финал чемпионата в Сочи. Честно говоря, процесс непростой, в регионах дело пока идет тяжело. Мое мнение — у нас пока не хватает клубов по пляжному волейболу. Когда есть клуб, он хочет выступать у себя и организует домашний этап.

— В феврале молодежный Кубок России прошел на крытой арене в Обнинске. Каковы ваши впечатления от пляжного волейбола в помещении?

— Игра, конечно, отличается. В зале проще — нет ни ветра, ни солнца в глаза. Но зрительский интерес в Обнинске большой, сам зал шикарный. Думаю, мы продолжим проводить старты под крышей. Может быть, даже уровня этапов чемпионата России. У нас в стране нигде нет условий для круглогодичных занятий пляжным волейболом, поэтому залы очень сильно помогают.