Тетюхин принял решение продолжить карьеру игрока в «Белогорье»
Сергей Тетюхин принял решение продолжить карьеру игрока и останется в «Белогорье».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
41-летний волейболист выступает за белгородский клуб с 2011 года. Тетюхин — олимпийский чемпион и десятикратный чемпион России.
«Да, я остаюсь в клубе в прежнем качестве и продолжаю бороться, — приводит портал “БелПресса” слова Тетюхина. — Был ли разговор о возможности перехода на тренерскую работу? Сейчас не готов отвечать на такие вопросы, и вообще есть большое желание отдохнуть от волейбольной темы. Давайте расставим точки над “i” после моего возвращения из отпуска».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter