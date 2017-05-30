Тетюхин принял решение продолжить карьеру игрока в «Белогорье»

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41-летний волейболист выступает за белгородский клуб с 2011 года. Тетюхин — олимпийский чемпион и десятикратный чемпион России.

«Да, я остаюсь в клубе в прежнем качестве и продолжаю бороться, — приводит портал “БелПресса” слова Тетюхина. — Был ли разговор о возможности перехода на тренерскую работу? Сейчас не готов отвечать на такие вопросы, и вообще есть большое желание отдохнуть от волейбольной темы. Давайте расставим точки над “i” после моего возвращения из отпуска».