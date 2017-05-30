Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29920447/
30 мая 2017, 16:56 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболист Тетюхин в 41 год принял решение продолжить карьеру

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский волейболист Сергей Тетюхин, которому в сентябре исполнится 42 года, принял решение продолжить спортивную карьеру, в следующем сезоне он вновь будет выступать за «Белогорье». Об этом он сообщил ТАСС.

Участник шести Олимпийских игр продолжит выступать за Белогорье Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. Для него Олимпиада в Бразилии стала шестой в карьере. Спортсмен является победителем Олимпиады-2012, серебряным призером Игр-2000 и двукратным бронзовым призером соревнований (2004, 2008).

«Я принял решение продолжать карьеру. У меня есть желание добыть очередной трофей. Поскольку есть такая возможность, я ей решил воспользоваться», — заявил Тетюхин, отметив, что не будет загадывать, станет ли следующий сезон заключительным в его карьере.

Тетюхин также является серебряным призером чемпионата мира 2002 года. На его счету три серебра (1999, 2005, 2007) и две бронзовые награды (2001, 2003) чемпионатов Европы. В 1999 и 2011 годах в составе национальной команды он также выигрывал Кубок мира, в 2002 году стал победителем Мировой лиги.

В клубной карьере волейболист по десять раз выигрывал чемпионат России и национальный Кубок. Он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, один раз доигровщик выигрывал чемпионат мира среди клубных команд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 мая

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершена

Павел Колобков: людям должны быть доступны результаты работы ФЦП

Волейболист Тетюхин в 41 год принял решение продолжить карьеру