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30 мая 2017, 16:53 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Источник: Хтей завершил карьеру и стал спортивным директором «Белогорья»

35-летний доигровщик «Белогорья» Тарас Хтей завершил карьеру и стал спортивным директором клуба, сообщает «Спорт Бизнес Online».

35-летний доигровщик <span class=error>Белогорья</span> Тарас <span class=error>Хтей</span> завершил карьеру и стал спортивным директором клуба сообщает Спорт Бизнес <span class=stop>Online</span>. Увеличить
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В минувшем сезоне олимпийский чемпион провёл 20 матчей в российской Суперлиге и 10 в Лиге чемпионов.

В своей карьере Хтей защищал цвета «МГТУ-Лужники» (1998−2003), московского «Динамо» (2003−2005), «Нефтяника Башкортостана» (2005/06), «Искры» (2006−2008) и «Белогорья» (2008−2017).

В 2014 году он стал победителем Лиги чемпионов. Хтей — двукратный чемпион России, победитель Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России Хтей сыграл 129 матчей, выиграл Олимпиаду-2012, Кубок мира—2011 и Мировую лигу (2002, 2011).
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