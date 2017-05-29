Муж Кошелевой вошёл в тренерский штаб «Галатасарая»
Турецкий «Галатасарай» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с тренером Фёдором Кузиным, который является супругом волейболистки сборной России Татьяны Кошелевой.
Накануне доигровщица была официально представлена в качестве нового игрока стамбульской команды.
В минувшем сезоне Кузин входил в тренерский штаб турецкого «Экзачибаши», за который выступала Татьяна.
Кошелева стала женой Кузина, на тот момент
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