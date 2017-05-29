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29 мая 2017, 9:27 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Муж Кошелевой вошёл в тренерский штаб «Галатасарая»

Турецкий «Галатасарай» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с тренером Фёдором Кузиным, который является супругом волейболистки сборной России Татьяны Кошелевой.

Накануне доигровщица была официально представлена в качестве нового игрока стамбульской команды.

В минувшем сезоне Кузин входил в тренерский штаб турецкого «Экзачибаши», за который выступала Татьяна.

Кошелева стала женой Кузина, на тот момент тренера-статистика сборной России, помощника главного тренера краснодарского «Динамо», в ноябре 2011 года.
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